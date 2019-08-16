Тоёта, Япония, 16 августа, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Японская автокомпания Toyota запускает продажи Corolla в спецверсии Nightshade Edition. Об этом 16 августа сообщается на портале SpeedMe.

Speedme Corolla Nightshade Edition

Хэтчбек в новой модификации автопроизводитель снабдил дополнительными опциями. За основу экстерьера авто была взята спортивная отделка SE.

Автомобиль получил 18-дюймовые диски, черные нижние панели, а также затемненную внешнюю эмблему. Уже в базовых версиях Nightshade Edition имеет бесступенчатую трансмиссию. Покупатель может приобрести обновлённое авто в черном, серебристом или белом цвете. Кроме того, все хэтчбеки Corolla получают новые функции — все модификации модели теперь совместимы с Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, в июле 2019 года самой покупаемой машиной компании Toyota в России стала модель RAV4. За месяц в РФ было реализовано 3360 кроссоверов RAV4, что на 12% больше по сравнению с июлем 2018 года.

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