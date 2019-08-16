Ульяновск, 16 августа, 2019, 09:53 — ИА Регнум. В Ульяновске выясняют причину отравления семерых жителей, включая двух детей. Предположительно причиной стало употребление подсолнечного масла, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Ульяновской области.

Mareefe Масло

Семь жителей Ульяновска госпитализированы в больницы с подозрением на пищевое отравление, у всех наблюдаются кровотечения различной локализации. Медицинскую помощь получают пятеро взрослых и двое детей, которые являются между собой родственниками или коллегами. В минздраве уточняют, что один взрослый пациент находится в тяжёлом состоянии.

В ведомстве сообщают, что пациентов «объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства», которое было приобретено «у одного и того же производителя».

По словам министра здравоохранения Сергея Панченко, информация о происшествии передана в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2019 года у более двух десятков курсантов Суворовского военного училища выявлено «малоконтагиозного инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку». У них был подтвержден диагноз «эхинококкоз». В министерстве здравоохранения заверили, что «все воспитанники училища чувствуют себя удовлетворительно и не требуют госпитализации».

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