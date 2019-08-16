Москва, 16 августа, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Количество сделок с недвижимостью в Москве в июле увеличилось на 14%, сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

За месяц зарегистрировали 12 563 перехода прав на жильё, что на 14% выше показателей июня. Отмечается, что показатель месячного прироста является наивысшим за последние пять лет. Тем не менее, по сравнению с июлем 2018 года произошло снижение на 5%. Тогда было зафиксировано 13 270 сделок.

При этом за первые семь месяцев 2019 года число договоров составило 84 629, что на 4% больше результатов аналогичного периода 2018 года.

«Снижение темпов роста цен на вторичном рынке и переход первичного рынка на проектное финансирование не могли не отразиться на показателях купли-продажи жилья в Москве. После небольшого затишья в мае-июне, мы наблюдаем положительную динамику в июле», — заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.