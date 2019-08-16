Москва, 16 августа, 2019, 09:47 — ИА Регнум. По данным на 1 августа 2019 года средний сбор зерновых и зернобобовых культур с гектара в целом по России ниже уровня 2018 года. Такие данные представил Росстат.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

Читайте также: Патрушев: Урожай зерна в 2019 году обеспечит все потребности России

Так, в Краснодарском крае с гектара намолочено по 60,1 центнера (61,3 центнера в 2018 году), Ставропольском крае — 36,4 центнера (39,7 ц), Тамбовской области — 30,8 центнера (34,9 ц), Саратовской области — 15,9 центнера (17,3 ц).

Всего зерновые и зернобобовые скошены на площади 10,1 млн га (на 20,1% больше, чем в 2018 году), это составляет 35,7% их посевов.

Зерна намолочено 36,1 млн тонн, это на 17,1% больше, чем к началу августа 2018 года, в том числе пшеницы — 30,0 млн тонн (+10,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности, но и гарантирует стабильность рынка и рост зарубежных поставок.

Ранее по теме: Более 51 млн тонн зерна собрано в России