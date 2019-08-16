Село Алыгджер, Иркутская область, 16 августа, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Мощнейшее наводнение, накрывшее Иркутскую область летом 2019 года, ещё долго будут вспоминать те, кто, лишившись крова и оказавшись в ледяной воде горных рек, ждал помощи на крышах. Пережить такое пришлось и бригаде медиков, спасших пациентов отдалённого таёжного села Алыгджер в Тофаларии. Подробности сообщили сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области.

ГУ МЧС по Иркутской области Группа врачей из Нижнеудинска накануне паводка в Тофаларии, река Уда

В это село, расположенное в 150 км от Нижнеудинска, на берегу реки Уды, медицинская бригада (четыре врача, две медсестры и еще четыре фельдшера) прибыла на вертолёте для проведения плановых осмотров 20 июня. Как пояснила врач-терапевт Марина Балганова, медики рассчитывали управиться с работой за три дня, но их визит затянулся из-за проливных дождей.

«В среду, 26 июня мы заметили сильный подъем воды. Фельдшерский пункт в Алыгджере стоит на пригорке, чуть выше реки Уды, и мы от часа к часу наблюдали, как на наших глазах спокойная Уда превращается в буйную стихию. Самое страшное — вода прибывала очень быстро. Мимо проплывали кони. А мы знали, что выше по течению они паслись на островке, куда легко переправлялись сами. Видели их там накануне. Табун из 13 голов и с ними — три маленьких жеребенка. Значит, этого острова уже не было. Животные не смогли выбраться из потока — сильным течением их унесло на середину реки, где они исчезли под водой. Тогда мы забили тревогу…», — вспоминает доктор.

По словам Марины Балагановой, самое страшное случилось случилось на следующий день:

«Утром наблюдали страшную картину: туман, страшно шумит река, пронося мимо старенького здания вывороченные с корнем деревья, а вода уже подпирает стены…«

Когда вода начала топить палаты, доктор приняла решение спасать пациентов:

Врач-терапевт Марина Балганова «Мы все плакали от страха. Мужчины разобрали печную трубу, поставили на печь лестницу, потому что потолки в больнице высокие, и мы начали вытаскивать детей на крышу через маленький проём. Готовились к худшему».

В итоге десять детей с родителями, беременная женщина, мать с грудным ребенком — все, кто пришли в больницу спасаться от паводка, больные и врачи — всех 35 человек — выбрались на крышу. Первый вертолёт пришёл вечером, в 18:00 по местному времени. Но поскольку вертолётная площадка была затоплена, за людьми спасатели отправились на лодках, детей и женщин переносили на руках. Спасательная операция продолжалась около часа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с в конце июня 2019 года после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населенных пунктов. Не обошлось без жертв. Известно как минимум, о 25 погибших. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек.