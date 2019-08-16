Вашингтон, 16 августа, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Социальная сеть Instagram подтвердила информацию о том, что она собирается внедрить новые функции для борьбы с «подозрительной активностью» и фейками. Об этом 15 августа сообщил портал TechCrunch.

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В частности, в приложении появится функция, позволяющая пометить какую-либо публикацию как фейковую. Впоследствии она будет проверена специальными сотрудниками Instagram, специализирующимися на выявлении фейков. Посты, признанные фейковыми не будут продвигаться в выдаче. Представители компании отметили, что в ближайшие месяцы она предпримет новые меры для сокращения подобной деятельности подозрительных аккаунтов.

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Напомним, в мае 2019 года соцсеть Facebook провела масштабную «чистку» от «фейковых» аккаунтов. В компании сообщили, что за шесть месяцев всего было удалено более 3 млрд таких страниц.