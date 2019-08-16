Москва, 16 августа, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Нефтяные котировки 15 августа так и не смогли стряхнуть с себя негатив, окутавший мировые финансовые рынки. Brent нарушила целостность уровня $58 за баррель, хотя во второй половине дня частично сократила потери. Благодаря недавнему однодневному ралли, эту неделю фьючерсы завершат с незначительными изменениями, если, конечно, в ходе сегодняшних торгов не произойдет резких движений, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефтяные цены продолжают ориентироваться на внешние события, где внимание инвесторов направлено на торговую войну США и Китая, ситуацию на долговых рынках, динамику курса юаня и протесты в Гонконге. Все вышеперечисленные факторы способствуют росту тревожности в рядах инвесторов, в связи с чем на глобальных площадках превалирует уклонение от рисков, а попытки восстановления рисковых активов сменяются продажами. Неудивительно, что в сложившихся условиях Brent испытывает трудности с более или менее устойчивым укреплением», — пояснил эксперт.

Локальный негатив добавило укрепление доллара в ответ на неожиданно сильные данные по розничным продажам в США, которые ослабили вероятность снижения ставки ФРС на фоне перспектив разгона инфляции.

«В краткосрочной перспективе котировки с большой долей вероятности будут оставаться под отметкой $60 за баррель. В конце недели торговая активность в сырьевом сегменте может снизиться, что обусловит более тесный диапазон. 16 августа трейдеры обратят внимание на ежемесячный отчет ОПЕК. Если оценка перспектив спроса и предложения будет пессимистичной, цены могут ускорить снижение, особенно на фоне угрозы нового витка эскалации торгового конфликта после того как 15 августа Пекин пригрозил Вашингтону ответными мерами», — полагает Николаев.

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