Москва, 16 августа, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Сегодня, 16 августа, Московский регион будет находиться в зоне теплого атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом дождевых туч, из-за чего температура воздуха будет на 3−4 градуса ниже климатической нормы, сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доджь в Москве

Так, днем в Москве ожидается облачная погода, кратковременные дожди, температура составит +16, +18 °С, в Подмосковье +15, +20 °С. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в субботу, 17 августа, в Москве ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью составит +13, +15 °С, днём +19, +21 °С.

В воскресенье, 18 августа, погода немного улучшится, но вероятность дождей сохранится. Днём столбик термометра поднимется до +18, + 23 °C.

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