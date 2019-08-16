Вашингтон, 16 августа, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Социальная сеть Instagram вводит функцию, позволяющая пользователям сообщать о фейковом контенте, пишет портал Poynter.

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Отмечается, для этого необходимо нажать на три точки в правом верхнем углу поста, пометив сообщение как несоответствующее, а затем как фейковое. После этого пост будет проверен командой фактчекеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчики соцсети Instagram начали тестировать новые опции для функций stories. Среди дополнений — новые режимы Boomerang (опции, с помощью которой короткий ролик превращается в анимацию).

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