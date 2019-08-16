Грозный, 16 августа, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил тем, кто считает, что его отец, первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров в начале 2000-х сдался России. Чеченский лидер подчеркнул, что его отец дал согласие на объединение с РФ прежде всего потому, что этого желали местные жители. Об этом Рамзан Кадыров заявил на встрече с потомками чеченцев, вынужденно переселившихся в Иорданию в XIX веке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Когда Владимир Путин сказал Ахмату-Хаджи, что он должен возглавить Чечню и спросил, даст ли он согласие на присоединение Чеченской Республики к Российской Федерации, Ахмат-Хаджи ответил, что такого согласия он не даст. Он сказал, что не имеет права говорить за народ. Ахмат-Хаджи возглавил республику и дал согласие на объединение с Россией только после того, как узнал мнение народа. Он выполнял его волю», — сказал Рамзан Кадыров, чьи слова цитирует «Чечня сегодня».

Напомним, 23 марта 2003 года в Чеченской Республике прошёл всенародный референдум, на котором большая часть местного населения высказалось за нахождение в составе Российской Федерации. Тогда же было приняты конституция республики, а также законопроекты о выборах президента и парламента.

Читайте также: Кадыров обвинил имама Шамиля в терроре против чеченского народа