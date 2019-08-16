Кемерово, 16 августа, 2019, 08:28 — ИА Регнум. В Кемерове прокуратура обнаружила в интернете сайты, на которых была размещена информация о способах хищения электричества. Как пояснили ИА REGNUM в прокуратуре Кузбасса, аудитории объясняли, как установить магниты на электросчётчики.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

В ведомстве уточнили, что для ограничения доступа к подобным сайтам, на которых размещена запрещённая в РФ информация, создаётся единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать такие ресурсы.

Прокурор направил в суд иск о признании размещённой на сайте информации запрещённой к распространению на территории России.

Суд удовлетворил требования прокурора, сайты будут включены в Единый реестр и заблокированы. Решение суда пока не вступило в законную силу.