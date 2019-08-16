Бикин, Хабаровский край, 16 августа, 2019, 08:04 — ИА Регнум. В Бикинском районе Хабаровского края затоплены 8 жилых домов в селе Лермонтовка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926

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В Лермонтовку выехали представители районной администрации, в районе действует режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае созданы 4 опергруппы ГУ МЧС РФ, аэромобильные отряды. На помощь пришли военные с 1000 человек личного состава и 250 единицами техники.