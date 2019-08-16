Приморский край, 17 февраля, 2010, 10:33 — ИА Регнум. В Приморском крае отделом дознания Находкинской таможни возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, выразившихся в перемещении в крупном размере через таможенную границу РФ товаров с обманным использованием документов, сопряженных с недостоверным декларированием, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 188 УК РФ (контрабанда). Как 17 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM Новости пресс-секретарь Находкинской таможни Юлия Тисленко, санкцией ч. 1 ст. 188 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На таможенном посту Морской порт Пластун Находкинской таможни по двум грузовым таможенным декларациям был оформлен на экспорт в Японию товар - синий живой краб, общим весом порядка 11 тонн. Однако позже выяснилось, что таможенному органу для таможенного оформления вышеуказанного товара были предоставлены недействительные документы.

Согласно справке эксперта стоимость незаконно перемещенного через таможенную границу краба составила более 1,5 миллионов рублей, что в соответствии с законодательством является крупным размером.