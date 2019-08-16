Москва, 16 августа, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Объем валютных депозитов жителей России в первом полугодии вырос на 9%, до $96 млрд, сообщают 16 августа «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Отмечается, что общий объем вкладов населения в рублях на 1 июля составил почти 23 трлн рублей (объем валютных вкладов в пересчете на рубли — порядка 6 трлн).

Вместе с тем прирост рублевых депозитов за первые шесть месяцев текущего года составили всего 2,5%, что почти в четыре раза меньше темпов роста валютных.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России замедлился прирост реальной заработной платы населения, но в то же время уменьшились темпы падения реальных доходов.

Так, в мае и июне 2019 года прирост реальной заработной платы в годовом выражении замедлился до 1,6−2,3%, хотя в апреле было зафиксировано повышение, связанное с разовыми выплатами.

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