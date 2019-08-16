Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 16 августа, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Глава Ямала Дмитрий Артюхов признался, что власти ЯНАО ругают за широкий спектр социальной поддержки. Об этом он сообщил на встрече с жителями Нового Уренгоя, стенограмма которой опубликована на сайте горадминистрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Житель газовой столицы Ямала задал вопрос по пособию, которое получают пенсионеры неработающие и живущие в регионе.

«У меня, например, в планах переезд на «большую землю», конкретно — на Урал. Возможно ли сохранить это пособие, чтобы получать его там тем пенсионерам, которые много здесь отработали — 20 лет и более? Потом, может быть, и увеличить это пособие?» — выступил с предложением уренгоец.

Дмитрий Артюхов сообщил, что данная мера социальной поддержки предназначена лишь для проживающих в автономном округе. И бюджет ЯНАО — это не альтернатива Пенсионному фонду РФ.

«Изначально принималось это решение потому, что здесь жизнь дороже. Нас за меры соцподдержки очень ругают. Потому что начинаются перекосы. Люди в других регионах говорят, почему на Ямале платят, а в Перми, например, или в Хабаровском крае не платят? Я понимаю, что вы хотите. Но скажу честно, денег не хватит. Нам не разорваться», — ответил глава Ямала.

И пояснил, что данная мера поддержки обходится ямальскому бюджету в три миллиарда рублей ежегодно. И сумма растёт, потому что увеличивается количество пенсионеров.