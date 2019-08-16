Красногорск, 16 августа, 2019, 06:16 — ИА Регнум. Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России. Соответствующая петиция размещена в соцсетях.

Mil.ru Орден Герой России

«Я предлагаю выйти с предложением от всего народа России о присвоении звания Героя России Дамиру Юсупову, именно тому лётчику, который совершил ПОДВИГ» — пишет автор петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренная посадка на кукурузном поле в Жуковском произошла утром 15 августа. Самолёт А321 летел в Симферополь. Но при взлёте из аэропорта Жуковского в двигатели попали чайки. Два двигателя отказали.

Экипаж принял решение экстренно приземляться. Местом для этого было выбрано кукурузное поле. С полными баками топлива самолёт удалось посадить, при этом во время посадки пассажиры не получили травм.

Подвиг экипажа уже оценили, в том числе в Кремле. Пилоты будут награждены.