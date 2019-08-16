Биробиджан, 16 августа, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Коровье бешенство выявлено в Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коровы

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У шести коров в фермерском хозяйстве села Бирофельд выявлено коровье бешенство. В районе объявлен карантин, в ближайшее время будет проведена вакцинация животных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, в результате чего животноводам и ветеринарам пришлось уничтожить более 700 инфицированных животных.