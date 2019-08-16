Нижний Новгород, 16 августа, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области в соцсетях делятся «находками», которые «подарила» жителям Балахнинского района области и Сормовского района Нижнего Новгорода природа. Град выпал 15 августа 2019 года, его размеры поразили жителей — от спичечного коробка до куриного яйца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород» Град в Балахне

Житель Балахны пишет, что «град со спичечный коробок» и предложил запасаться «дождевиками и зонтиками».

В Нижнем Новгороде также 15 августа прошёл град, жители делятся фотографиями находок:

«Лето немножко обнаглело. Вот такой град прошёл в Сормовском районе».

Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород» В Балахне выпал град

Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород» Град

Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород» Град в Балахнинском районе

Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород» Град в Нижнем Новгороде

Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород» Град из Балахны

Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород» Нижегородский град

Напомним, на 15 августа управление МЧС по Нижегородской области предупредило, что в области и столице региона «ожидаются грозы, ливни, град, при грозе порывы юго-восточного ветра 15 м/с».