Нижний Новгород, 16 августа, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области в соцсетях делятся «находками», которые «подарила» жителям Балахнинского района области и Сормовского района Нижнего Новгорода природа. Град выпал 15 августа 2019 года, его размеры поразили жителей — от спичечного коробка до куриного яйца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород»
Град в Балахне

Житель Балахны пишет, что «град со спичечный коробок» и предложил запасаться «дождевиками и зонтиками».

В Нижнем Новгороде также 15 августа прошёл град, жители делятся фотографиями находок:

«Лето немножко обнаглело. Вот такой град прошёл в Сормовском районе».

Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород»
В Балахне выпал град
Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород»
Град
Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород»
Град в Балахнинском районе
Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород»
Град в Нижнем Новгороде
Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород»
Град из Балахны
Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород»
Нижегородский град

Напомним, на 15 августа управление МЧС по Нижегородской области предупредило, что в области и столице региона «ожидаются грозы, ливни, град, при грозе порывы юго-восточного ветра 15 м/с».