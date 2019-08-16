В Нижегородской области выпал град размером «с куриное яйцо»: фоторепортаж
Нижний Новгород, 16 августа, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области в соцсетях делятся «находками», которые «подарила» жителям Балахнинского района области и Сормовского района Нижнего Новгорода природа. Град выпал 15 августа 2019 года, его размеры поразили жителей — от спичечного коробка до куриного яйца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Житель Балахны пишет, что «град со спичечный коробок» и предложил запасаться «дождевиками и зонтиками».
В Нижнем Новгороде также 15 августа прошёл град, жители делятся фотографиями находок:
«Лето немножко обнаглело. Вот такой град прошёл в Сормовском районе».
Напомним, на 15 августа управление МЧС по Нижегородской области предупредило, что в области и столице региона «ожидаются грозы, ливни, град, при грозе порывы юго-восточного ветра 15 м/с».