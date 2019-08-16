Москва, 16 августа, 2019, 05:49 — ИА Регнум. В течение недели 28 иностранных летательных аппаратов предприняли попытку пересечь российскую границу, пишет 16 августа «Красная звезда».

Mil.ru На перехват воздушной цели

По данным Минобороны РФ, российские истребители дежурных сил ПВО 19 раз поднимались в воздух на перехват иностранных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным недельной давности, 17 летательных аппаратов приближались к российским границам. Российские лётчики поднимались на их перехват 12 раз в течение недели.

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