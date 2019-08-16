Хабаровск, 16 августа, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Тяжёлые лесовозы уничтожили единственную дорогу, связывающую отдалённый район им. Лазо с Хабаровском. В муниципалитет перестали ходить автобусы, туда не могут доставить продовольствие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Iluha81 Лесовоз

Читайте также: Валуев назвал федеральную трассу в Хабаровском крае «дорогой смерти»

Местные жители не могут выбраться из посёлков даже на внедорожниках. Дорога, и без того раскисшая после обильных дождей, пришла в полную негодность.

Распоряжением губернатора края Сергея Фургала движение по грунтовке для тяжелой техники запрещено. Трассу отремонтируют в грунтовом покрытии к ноябрю 2019 года, подрядчик уже определён.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние дорог в Хабаровском крае — одна из главных и наболевших проблем региона. Депутат Госдумы РФ и известный спортсмен Николай Валуев попытался проехать на своём внедорожнике по федеральной трассе Лидога — Ванино. В итоге Валуев чуть не убился сам и едва не лишился автомобиля. Он назвал трассу «дорогой смерти».