Каракас, 16 августа, 2019, 05:39 — ИА Регнум. О предложении со стороны России и Китая в подготовке венесуэльской сборной к участию в Олимпиаде-2020 заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщается в его Twitter.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Россия и Китай предложили нам особую помощь в тренировке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировки будут проводиться в Китае и в России, куда смогут приехать венесуэльские спортсмены.

Напомним, летняя Олимпиада-2020 состоится в Токио.

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