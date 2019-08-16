Екатеринбург, 16 августа, 2019, 05:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ночью в дорожно-транспортных происшествиях пострадали три человека. Оба ДТП произошли с участием водителей на мотоциклах.

Defense.gov Байкеры

Как сообщает информационный портал «Е1», первое дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 15 августа приблизительно в 23:00 по местному времени. По словам очевидцев, на пересечении улиц Белинского и Циолковского мотоциклист столкнулся со стоящей на «аварийке» бетономешалкой. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

Второе ДТП произошло на улице Машинной около часу ночи по местному времени 16 августа. Там столкнулись два мотоциклиста. Оба байкера получили травмы и были госпитализированы.

«Был слышен скрежет сильный, будто на крыше машины проехали. Потом приехало много мотоциклов, машина МЧС, ДПС и скорая», — сообщил читатель «Е1».

Отметим, что на рёв мотоциклов минувшей ночью жаловались и жители микрорайона Старая Сортировка в Екатеринбурге. По сведениям очевидцев по району проезжала группа байкеров.