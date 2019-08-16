«Молочная вода», зловоние: нижегородцы обнаружили две экопроблемы
Павлово, Нижегородская область, 16 августа, 2019, 05:34 — ИА Регнум. В Нижегородской области за месяц местные жители обнаружили уже три «молочных реки». В этот раз неприятные находки — в Павловском и Дальнеконстантиновском районах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Очевидцы на странице в соцсетях уточнили, что по цвету река похожа на молоко или растворённую в ней известь:
В ходе обсуждения выяснилось, что подобная «молочная река» есть и в Дальнеконстантиновском районе. Алексей Н. написал, что река Керметь в деревне Кудрино — «в критическом состоянии»:
Напомним, «молочные реки» за последний месяц были выявлены в Нижегородской области и Татарии. В последней причиной смены цвета в реке Малая Сульча в Аксубаевском районе стали сбросы с местного маслодельного завода. В итоге труба была демонтирована, а предприятие пообещало к зиме запустить очистные локальные сооружения.
В Нижегородской области в августе местные жители также обнаружили изменение цвета у реки Рахма в Кстовском районе. Причина пока неизвестна, но в министерстве экологии и природных ресурсов региона уже озаботились вопросом.
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