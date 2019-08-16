Павлово, Нижегородская область, 16 августа, 2019, 05:34 — ИА Регнум. В Нижегородской области за месяц местные жители обнаружили уже три «молочных реки». В этот раз неприятные находки — в Павловском и Дальнеконстантиновском районах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принт-скрин из группы vk.com «Типичный Нижний Новгород» Молочная река

Очевидцы на странице в соцсетях уточнили, что по цвету река похожа на молоко или растворённую в ней известь:

«Пришли мы на речку около Павлово, рыбку половить, ножки помочить, а там — молоко. Или известь. Или еще что-то, но она прямо белая! Отправили видео в Минэкологии, ждем ответ».

В ходе обсуждения выяснилось, что подобная «молочная река» есть и в Дальнеконстантиновском районе. Алексей Н. написал, что река Керметь в деревне Кудрино — «в критическом состоянии»:

"Река обмелела, помутнела и стала источать едкий запах. По словам местных жителей в реку сливаются отходы. Мы подали жалобы в надзорные органы для установления факта грубого нарушения экологических норм и выявления их виновников».

Напомним, «молочные реки» за последний месяц были выявлены в Нижегородской области и Татарии. В последней причиной смены цвета в реке Малая Сульча в Аксубаевском районе стали сбросы с местного маслодельного завода. В итоге труба была демонтирована, а предприятие пообещало к зиме запустить очистные локальные сооружения.

В Нижегородской области в августе местные жители также обнаружили изменение цвета у реки Рахма в Кстовском районе. Причина пока неизвестна, но в министерстве экологии и природных ресурсов региона уже озаботились вопросом.

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