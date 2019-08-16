Иркутск, 16 августа, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Иркутский учёный Виталий Рябцев, опубликовавший множество статей о проблемах с вырубкой лесов в регионе, с недоверием отнёсся к заявлению главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина относительно возможности запрета экспорта российского леса в Китай. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова чиновника о том, что китайская сторона должна подключится к решению проблемы незаконных вырубок, он отметил:

Лесоматериалы

« Думаю, что запрет экспорталеса в Китай маловероятен. Скорее всего следует ждать имитацию «совместной борьбы с незаконными рубками». С ними «борются» уже много лет, теперь вот разнообразят эту борьбу «совместными действиями».

Напомним, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости» заявил о возможности введения запрета на вывоз леса в Китай, если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок. Но в такую возможность мало кто верит.

В частности, похожее мнение высказал ранее координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при МПР России Игорь Шкрадюк. По его словам, есть сильные опасения, что инвестиции в строительство селекционно-семеноводческих комплексов, которые будут высаживать лесопосадочный материал, будут банально разворованы, а государственные органы по-прежнему предпочтут закрывать глаза на крупнейшие нарушения в лесозаготовках.

Читайте также: «Есть сильные опасения»: о введении запрета на экспорт российского леса

Читайте также: Минприроды пригрозило Китаю запретом экспорта леса