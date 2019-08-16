Барнаул, 16 августа, 2019, 05:11 — ИА Регнум. То, что в 2018 году пять 17-летних жительниц России родили по пятому ребёнку, свидетельствует о том, что в ряде регионов нашего государства происходят систематические нарушения федерального законодательства о половой неприкосновении несовершеннолетних, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Росстата о тысячах детей, рождённых несовершеннолетними матерями, он пояснил:

Мать и ребёнок

«Насчёт пятого ребенка у семнадцатилетних — это вообще из ряда вон выходящие цифры, скорее исключения из правил. Ведь половая неприкосновенность несовершеннолетних в России охраняется законом. На этих пусть даже весьма немногочисленных примерах мы убеждаемся, что в ряде регионов нашего государства происходят систематические нарушения федерального законодательства при попустительстве местных органов власти. Хотя статистика не дает оснований для тревоги — повсеместного распространения этого явления нет и доля таких случаев в масштабах всей страны составляет доли процента».

Напомним, ранее Росстат известил, что в 2018 году в России более четырёх тысяч детей появились на свет у несовершеннолетних жительниц страны, причём, пять 17-летних матерей родили по пятому ребёнку.

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