Пекин, 16 августа, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Сектор гражданской авиации Китая устойчиво расширялся за первые семь месяцев текущего года, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Bill Larkins Самолёт авиакомпании Air China

С января по июль общий транспортный оборот гражданского сектора авиации Китая достиг 74,1 млрд тонно-километров, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили представитель Администрации гражданской авиации Китая Бао И во время пресс-конференции.

В общей сложности 381 млн перевозок пассажиров было осуществлено в данном секторе за первые семь месяцев, что на 8.7% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Противясь тренду на снижение, грузооборот в гражданской сфере вырос на 4,2% до 616 тыс. тонн в июле, что, однако ниже на 1,1% по отношению к июню текущего года.

Отметим, что Китай в настоящее время является вторым по величине в мире рынком гражданской авиации. Ожидается, что уже к середине 2020-х годов он займет лидирующее место в мире, если верить прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта.