Набережные Челны, Татарстан, 16 августа, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Две нелегальные площадки для сброса отходов специалисты министерства экологии и природных ресурсов Татарии выявили в Набережных Челнах, отметив, что те по площади, как «футбольное поле». Собственникам участков грозят уголовные дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С сайта минприроды РТ Свалка

Нелегальные свалки специалисты Прикамского территориального управления министерства обнаружили в Производственном проезде и на улице Мензелинский тракт. Лицензии на складирование на участках не выдавалось никому, а значит деятельность незаконна. Одна свалка заняла уже площадь 2,5 тыс. кв. м, а вторая — 4,725 тыс. кв. м. Транспортные компании, что свозили мусор на свалки-нелегалы, ждут административные дела за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. А собственникам участков предстоит ответить по уголовным статьям.

Материалы проверок направлены в правоохранительные органы для принятия решения.

Напомним, ранее в Монастырском сельском поселении Тетюшского района Татарии, благодаря активной жизненной позиции местного жителя, была ликвидирована нелегальная свалка. После жалобы о захламлении 300 кв. м отходами и строительным мусором, к месту выехали экологи. Факт, указанный в жалобе, подтвердился. Исполком ликвидировал нарушение природоохранного закона.

Тем временем жители республики в соцсетях активно обсуждают «мусорный» вопрос, предлагая «подсказать ещё пару свалок».