Вашингтон, 16 августа, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Иран хочет заключить новую сделку с Соединенными Штатами, заявил американский президент Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Иран хочет достичь новой сделки», — заявил он.

Трамп утверждает, что Иран слишком страдает от действия американских санкций, поэтому стремится к скорому заключению сделки, которая придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Напомним, США вышли из СВПД в одностороннем порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент США Дональд Трамп заявил, что все меньше хочет договариваться с Ираном. По его словам, на это повлиял инцидент со сбитым иранскими войсками американским беспилотником. Трамп добавил, что Соединенные Штаты готовы даже к самому худшему развитию ситуации.