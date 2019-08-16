Шицзячжуан, Китай, 16 августа, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Полиция провинции Хэбэй на севере Китая сообщила о поимке 26 подозреваемых в рамках кампании по борьбе с онлайн-торговлей огнестрельным оружием, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Mil.ru Оружие

В Бюро общественной безопасности города Синтай сообщили об изъятии 47 единиц оружия и 30 тыс. патронов к ним, а также 50 кг пороха. В полиции также отметили, что начали выслеживать подозреваемых еще в 2018 году после раскрытия серии случаев торговли наркотиками, которые также были связаны с сетью торговцев оружием.

Спустя три месяца расследований полиция раскрыла сеть, закупавшую оружие из-за рубежа для продажи внутренним покупателям. В этих целях она пользовалась системой обмена сообщений мессенджеров WhatsApp и QQ для проворачивания сделок.

Более 180 офицеров полиции приняло участие в спецоперации по аресту подозреваемых в провинциях Фуцзянь, Цзянси, Хубэй и Цинхай. Отметим, что преступление с применением огнестрела в Китае являются редкостью, поскольку власти строго следят за оборотом оружия.