Лондон, 16 августа, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба главы британского правительства.

Chatham House Борис Джонсон

Сообщается, что на переговорах обсуждался вопрос дальнейшего сотрудничества Североатлантического альянса и Великобритании для противостояния общим угрозам. Стороны договорились продолжать совместную работу для «преодоления общих вызовов», а также обсудили ситуацию в Афганистане и ситуацию с приобретением Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа стало известно о намерениях вице-президента США Майкла Пенса посетить Великобританию, Ирландию и Исландию. В ходе своего визита Пенс намерен обсудить вопросы, касающиеся НАТО и Арктики в контексте противостояния растущему влиянию России.