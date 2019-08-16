Сеул, 16 августа, 2019, 03:08 — ИА Регнум. Два снаряда запущены с территории Северной Кореи, заявили южнокорейские военные 16 августа, сообщает Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Уточняется, что неопознанные снаряды улетели с восточного побережья Северной Кореи в сторону Японского моря.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, последняя партия ракет была запущена Северной Кореей в сторону Японского моря 10 августа. Всеми испытаниями баллистических ракет руководит лидер страны Ким Чен Ын.