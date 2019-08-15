Вашингтон, 16 августа, 2019, 02:24 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах необходимо усилить контроль за оборотом оружия, а также построить больше психиатрических лечебниц, чтобы предотвратить случаи стрельбы в стране, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США В психиатрической больнице

«Мы не хотим, чтобы сумасшедшие люди владели оружием. Это они нажимают на спусковой крючок, оружие само по себе не стреляет… Нам следует больше уделять внимание психическим болезням», — заявил он.

Он подчеркнул, что обсуждал с представителями Республиканской партии США возможность ужесточения контроля за приобретением оружия и усложнения проверок для покупателей.

«Я хочу, чтобы люди запомнили слова «психическая болезнь». Эти люди психически больны. Я думаю, мы должны строить соответствующие учреждения снова», — добавил Трамп.

По его словам, в Соединенных Штатах в 1960—1970-х годах закрылась масса психиатрических учреждений, а их пациентов просто выпустили на улицы. По мнению американского президента, необходимо вновь открывать психиатрические больницы.