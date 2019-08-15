Буэнос-Айрес, 16 августа, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Налоги снимают с торговли такими продуктами питания как хлеб, масло, риск, сахар, лапшу в Аргентине, говорится в Twitter аргентинского президента Маурисио Макри.

Хлеб и масло

«Из-за ситуации, произошедшей в понедельник, я принял беспрецедентное в истории Аргентины решение — отменить НДС на основные продукты питания», — заявил Макри.

Уточняется, что НДС будет отменён для базовых продуктов питания до конца года.

Напомним, обвал песо произошёл на торгах 12 августа, когда национальная валюта Аргентины потеряла почти 30%. Это случилось после проигрыша Макри на праймериз 11 августа и победы оппозиционного кандидата Альберто Фернандес.

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