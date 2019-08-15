Вашингтон, 16 августа, 2019, 00:39 — ИА Регнум. Помощь в урегулировании спора о морской границе между Ливаном и Израилем предложил американский госсекретарь Майк Помпео ливанскому премьер-министру Саадому Харири на переговорах 15 августа в Вашингтоне. Заявление Помпео сделал на совместной пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ливана

Американец заявил, что на встрече Харири выразил желание вернуться к переговорам с Израилем по вопросу границ. Затем Помпео добавил от имени Штатов:

«Готовы в них участвовать в качестве посредника».

По словам американского госсекретаря, разрешение вопроса о морской границе будет полезно всем на Ближнем Востоке и, прежде всего, самому Ливану. Он на словах выразил заботу о ливанцах и пообещал, что, если Бейрут начнёт реформы, то и к экономике Ливана со стороны мирового сообщества будет другое отношение.

Напомним, 15 августа в Вашингтоне состоялись переговоры Помпео и Харири. Месяц назад на переговорах в Иерусалиме, в которых участвовали представители России, США и Израиля, американская сторона заявила, что Иран не должен присутствовать в Ливане, иначе переговоры о Сирии бессмысленны.