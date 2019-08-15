Симферополь, 16 августа, 2019, 00:17 — ИА Регнум. Второй рейс с пассажирами аварийно севшего 15 августа в Жуковском самолёта Airbus А321 прилетел в Симферополь, сообщили в пресс-службе крымской воздушной гавани.

ERIC SALARD Самолёт А321 «Уральских авиалиний»

Самолёт «Уральских авиалиний» доставил в столицу Крыма 58 человек.

Напомним, предыдущая группа из семи пассажиров прилетела в Симферополь в 19:21 мск. Всего планировалось доставить пассажиров с самолёта A321 тремя группами.