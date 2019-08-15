Ханты-Мансийск, 16 августа, 2019, 00:13 — ИА Регнум. В Югре ежемесячное пособие для многодетных семей будет переименовано в ежемесячную денежную выплату на проезд. Размер выплаты будет зависеть от возраста ребёнка и факта получения им образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Александра Майер ИА REGNUM

К примеру, ежемесячная выплата на проезд для дошкольника из многодетной семьи в Югре составит 592 рубля. Получать её родители ребёнка будут до его поступления в первый класс. Выплата на проезд ребёнка-школьника увеличится до 1 300 рублей. Данная мера поддержки будет распространяться и на студентов-очников, обучающихся в профессиональных и высших образовательных учреждениях, в возрасте от 18 до 24 лет и не вступивших в брак.

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года и будут действовать до 31 декабря 2024 года. Данная социальная поддержка рассчитана на 100 семей, проживающих в Югре.