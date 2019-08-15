Ньюпорт-Бич, США, 15 августа, 2019, 23:49 — ИА Регнум. В США скончался лауреат Нобелевской премии по химии известный биохимик Кэри Муллис. Об этом сегодня, 15 августа, пишет газета New York Times.

Erik Charlton Американский биохимик и лауреат Нобелевской премии по химии- Кэри Муллис

Муллису было 74 года. Нобелевскую премию он получил за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК. Премию 1993 года он разделил с британским ученым Майком Смитом.

Его супруга Нэнси Косгроув Муллис сообщила, что ученый скончался 7 августа, в своем доме в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич.

Муллис скончался от сердечной и и респираторная недостаточность из-за осложнений после пневмонии.

Лауреат был известен также своими неординарными взглядами и стилем жизни. К примеру, после защиты диссертации Муллис покинул науку, чтобы заняться писательской деятельностью. Он употреблял алкоголь и наркотики. В 1998 году он опубликовал свою автобиографию под названием «Танцующий обнаженным на поле разума». В этой книге он отрицал связь между ВИЧ и СПИД.