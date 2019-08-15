Нью-Йорк, США, 15 августа, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит завершили торги разнонаправленно, 15 августа передает агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа

К закрытию рынка индекс Dow Jones вырос на 99,9 пункта (0,39%), до 25 579,32 пункта, индекс S&P 500 вырос на 7,02 пункта (0,25%), до 2847,62 пункта, индекс Nasdaq упал на 7,32 пункта (0,09%), до 7766,62 пункта.

Индексы Dow и S&P поддержали оптимистичные отчеты по розничным продажам в США, однако на «высокотехнологичном» секторе больше сказалась эскалация торговой войны с Китаем.

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