Лондон, 15 августа, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Мировой нефтяной рынок только сейчас «по-настоящему» начинает переживать возможность глобального спада, 15 августа передает агентство Reuters.

Добыча нефти

«Рынок забеспокоился по-настоящему из-за глобального роста», — заявил эксперт PVM Oil Associates Тамас Варга.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 15 августа нефть марки Brent опустилась ниже $58 за баррель из-за эскалации торговой войны Китая и США.

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