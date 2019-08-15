Лондон, 15 августа, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Северный морской путь по российским арктическим морям вошел в рейтинг самых интересных круизных маршрутов британского издания Wanderlust.

Д. Менников Национальный парк «Русская Арктика» Осмотр ледника туристами с борта ледокола

Издание составило список из 20 наиболее интересных круизных маршрутов мира. В этот список вошел Северный морской путь.

Круиз по этому маршруту занимает от 25 до 28 дней. В Круиз можно отправится с июля по сентябрь.

Примечательно, что это относительно новый круизный маршрут. До 2014 года данный пусть был закрыт для коммерческого плавания, но теперь его открыли, и по нему ходят круизные лайнеры.

Круиз начинается в Анадыре, или американском Номе (штат Аляска). Далее лайнер пересекает все российские арктические моря и достигает Мурманска.

По маршруту предусмотрены высадки на арктическое побережье России.