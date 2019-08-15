Севморпуть вошел в рейтинг наиболее интересных круизных маршрутов
Лондон, 15 августа, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Северный морской путь по российским арктическим морям вошел в рейтинг самых интересных круизных маршрутов британского издания Wanderlust.
Издание составило список из 20 наиболее интересных круизных маршрутов мира. В этот список вошел Северный морской путь.
Круиз по этому маршруту занимает от 25 до 28 дней. В Круиз можно отправится с июля по сентябрь.
Примечательно, что это относительно новый круизный маршрут. До 2014 года данный пусть был закрыт для коммерческого плавания, но теперь его открыли, и по нему ходят круизные лайнеры.
Круиз начинается в Анадыре, или американском Номе (штат Аляска). Далее лайнер пересекает все российские арктические моря и достигает Мурманска.
По маршруту предусмотрены высадки на арктическое побережье России.