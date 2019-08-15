Владимир, 15 августа, 2019, 22:49 — ИА Регнум. На организаторов митинга в защиту Владимирской городской больницы №7 в микрорайоне Оргтруд, который прошёл 12 августа, написали заявление в полицию, сообщил портал Zebra.tv со ссылкой на инициатора акции Оксану Свиридову.

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По словам Свиридовой, митинг проходил под контролем полиции, с участникам акции общался главный врач. Однако в полицию поступило заявление, в котором говорится, что митингующие мешали работе больницы, перегородили вход в неё и мешали проезду транспорта. По данным организаторов, заявление поступило от областных чиновников профильного ведомства и руководства больницы. При этом Свиридова обвинения опровергает: по её словам, митинг проводился у закрытого входа в больницу и после окончания рабочего дня врачей. Заявление организаторы митинга назвали попыткой оказать на них давление и прекратить борьбу против оптимизации больницы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, городскую больницу №7 собираются присоединить к больнице №5, а владимирцы считают, что это станет первым шагом к закрытию больницы в их районе. Областная администрация сообщала о планах отремонтировать больницу и закупить для неё оборудование, но объединение учреждений не комментировала.