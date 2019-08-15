Нью-Йорк, США, 15 августа, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США колеблются между «красной» и «зеленой» зоной, 15 августа передает агентство Reuters.

pictavio Рынок ценных бумаг

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 82,37 пункта (0,32%), до 25 561,79 пункта, индекс S&P 500 вырос на 5,58 пункта (0,20%), индекс Nasdaq опустился на 3,54 пункта (0,05%), до 7770,40 пункта.

Ситуация на рынке вызвана противоречивой экономической статистикой из Европы и Юго-Восточной Азии, а также предстоящим «ограниченным» введением новых пошлин США на китайские товары.

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