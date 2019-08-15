Москва, 15 августа, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Интернет-компания «Яндекс» утверждает, что алгоритм её новостного агрегатора «Яндекс.Новости» якобы совершенно прозрачен и запрограммирован таким образом, чтобы в топ попадали новости в первую очередь от «известных и уважаемых» средств массовой информации. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Политические роботы «Яндекса»

В «Яндексе» утверждают, что у новостного агрегатора нет редакции и все новости собираются в автоматическом режиме из сообщений СМИ с лицензиями. Заголовки новостей и фрагменты текста показываются в топе в неизменном виде.

«Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ», — сообщили в «Яндексе».

При этом в компании не уточнили, как они определяют, какие СМИ являются «уважаемыми и известными», при том, что большую долю трафика для электронных СМИ создает именно агрегатор «Яндекс.Новости». Получается замкнутый круг.

Разъяснения от «Яндекса» потребовались после законодательной инициативы депутата Государственной думы Альфии Когогиной, которая предложила обсудить запрет на использование в России автомобилей старше предельно допустимого возраста.

СМИ сразу же растиражировали эту информацию без её детализации. Но депутат позднее пояснила свою инициативу. В ней речь идет вовсе не о новом запрете на эксплуатацию старых автомобилей, а лишь о рекомендации, тем более что она вообще не должна распространяться на частников, а только на коммерческий транспорт.

Тем не менее в топе «Яндекс.Новостей» долгое время висел сюжет с названием «В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей». А разъяснения Когогиной никто не тиражировал.

«В этом и всех других случаях сервис «Яндекс.Новости» дословно цитирует заголовки прессы и прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ», — пояснили в «Яндексе».

Стоит отметить, что тема механизма формирования топа «Яндекс.Новостей» всплывала уже не раз. По сути, новостной агрегатор, монополизировавший новостной сегмент в интернете, может создавать повестку дня для миллионов граждан, манипулировать ими и подсовывать фейковые новости.