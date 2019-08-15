Москва, 15 августа, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Пожар в ангаре, произошедший вечером 15 августа в московском районе Западное Дегунино, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

12019 Пожар

По информации ведомства, площадь охваченная огнём, составила 400 квадратных метров. К 20:04 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 20:36 пожар был потушен.

Сообщается, что в результате пожара один человек обратился за медицинской помощью. Передвижная лаборатория МЧС провела на месте замеры атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения зафиксировано не было.

Напомним, пожар произошёл в ангаре, расположенном по адресу: улица Талдомская, 2Б. К борьбе с огнём было привлечено более 30 человек и девять единиц техники.