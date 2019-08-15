Ульяновск, 15 августа, 2019, 21:52 — ИА Регнум. По факту травмирования 13-летнего подростка в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Об этом сообщает Следственный комитет России.

Bethany Скаладром

По версии следствия, мальчик залез на высоту около 8 метров на аттракционе «Скалодром» в одном из торговых центров Ульяновска. Никаких страховочным приспособлений при этом не использовалось, подросток упал и получил многочисленные ушибы и закрытые переломы конечностей.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает: зачастую игровые площадки в торговых центрах представляют для детей опасность, поскольку могут быть организованы с нарушениями. Чаще всего дети получают травмы на батутах. В Бурятии в конце мая надувной аттракцион вместе с игравшими на нем детьми порывом ветра был поднят в воздух на несколько метров. Дети получили многочисленные тяжелые травмы, пятеро детей были госпитализированы в реанимацию.