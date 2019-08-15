Мехико, 15 августа, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Жертвами пожара в тюрьме в Мехико стали трое человек, 15 августа передает агентство Reuters.

Dave Hogg Пожар

Также известно, что семеро заключенных отравились дымом и угарным газом и в настоящий момент доставлены в госпиталь.

Пожар в тюрьме на востоке мексиканской столицы произошел ранним утром, в настоящий момент огонь потушен. Причины возгорания расследуются.

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