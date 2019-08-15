Вашингтон, 15 августа, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Советник Белого дома Джон Болтон заявил, что китайский Гонконг может «потерять репутацию» спокойного финансового центра в случае жесткого подавления протестов, 15 августа передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Джон Болтон

«Если Гонконг потеряет эту репутацию из-за плохих решений китайского правительства, на этот раз они будут иметь серьезные экономические последствия» , — заявил Болтон журналистам.

Болтон также заявил, что в США «помнят голоса китайцев, требующих свободы и демократии… и репрессии китайского правительства в 1989 году», во время подавления протестов на площади Тяньаньмэнь.

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