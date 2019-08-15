МИД Ирана обвинил США в «попытке пиратства»
Тегеран, 15 августа, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в «попытке пиратства» в связи с арестом в Гибралтаре иранского танкера, 15 августа передает агентство Associated Press.
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Мохаммад Джавад Зариф
«Не сумев достичь своих целей с помощью экономического терроризма, включая лишение лекарств для больных раком, США попытались злоупотребить правовой системой, чтобы украсть нашу собственность в открытом море», — заявил Зариф в «Твиттере».
В настоящий момент Гибралтар уже освободил иранский танкер Grace 1, на борту которого находятся 2,1 млн баррелей нефти.
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