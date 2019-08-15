Кишинёв, 15 августа, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Парламент Молдавии 15 августа проголосовал в окончательном чтении за возврат к пропорциональной системе выборов в парламент. Как передает ИА REGNUM, они также сократили избирательный порог и вернули «день тишины» накануне голосования.

Здание парламента Молдавии

Напомним, весной 2017 года Демпартия олигарха Владимира и Партия социалистов Игоря Додона проголосовали за переход в смешанной избирательной системе, от чего выиграли только Плахотнюк и его партия.

Теперь те же социалисты проголосовали за отмену смешанной системы — уже вместе с правым блоком ACUM, с которым создали коалицию для отстранения от власти Плахотнюка.