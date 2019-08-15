Нижний Новгород, 15 августа, 2019, 21:17 — ИА Регнум. В лесах Нижегородской области только с начала текущего лета без вести пропал 41 человек, ушедший за грибами. Об этом заявил начальник 8 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области подполковник полиции Павел Савинов.

Аркадий Пластов. Летом. Грибы. 1953-1954

Из пропавших пятеро человек не найдены до настоящего времени.

По словам руководителя регионального отделения поискового движения «Лиза Алерт» Кирилла Кубрака, в основном пропадают грибники пожилого возраста, 80% из них находятся в радиусе трёх километров от входа в лес. В лесные чащи, на расстоянии около 20 км вглубь, уходит только 10% грибников, сообщает портал «Открытый Нижний». Отправляясь за грибами, необходимо предупредить близких и уточнить место, где вы собираетесь идти в лес, тогда, в случае непредвиденных обстоятельств, поиск будет вести значительно легче.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конце июля, в Нижегородской области отравились грибами 16 человек. Один случай — с летальным исходом. Жительница Лукояновского района отравилась грибами, законсервированными в прошлом году, которые оказались ядовитыми.