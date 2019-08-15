В Нижегородской области только этим летом пропали 40 грибников
Нижний Новгород, 15 августа, 2019, 21:17 — ИА Регнум. В лесах Нижегородской области только с начала текущего лета без вести пропал 41 человек, ушедший за грибами. Об этом заявил начальник 8 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области подполковник полиции Павел Савинов.
Из пропавших пятеро человек не найдены до настоящего времени.
По словам руководителя регионального отделения поискового движения «Лиза Алерт» Кирилла Кубрака, в основном пропадают грибники пожилого возраста, 80% из них находятся в радиусе трёх километров от входа в лес. В лесные чащи, на расстоянии около 20 км вглубь, уходит только 10% грибников, сообщает портал «Открытый Нижний». Отправляясь за грибами, необходимо предупредить близких и уточнить место, где вы собираетесь идти в лес, тогда, в случае непредвиденных обстоятельств, поиск будет вести значительно легче.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конце июля, в Нижегородской области отравились грибами 16 человек. Один случай — с летальным исходом. Жительница Лукояновского района отравилась грибами, законсервированными в прошлом году, которые оказались ядовитыми.